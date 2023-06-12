Подозреваемый по делу об убийстве жеребенка повторно арестован за нарушение временной защиты от насилия

В феврале этого года Госполиция задержала троих мужчин за жестокое убийство восьмимесячного жеребенка в Сигулде. Один из подозреваемых помещен под стражу. Через два месяца, когда рассматривался вопрос о продлении указанной меры пресечения за убийство животного, суд наложил на мужчину арест в качестве наказания за другое, ранее совершенное им нарушение — несоблюдение временной защиты от насилия, установленной судом.

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Как отмечают в пресс-службе Госполиции, несмотря на то, что мужчина 1982 г.р. находился под арестом, он продолжал звонить и посылать угрозы своей бывшей подруге, а также созванивался с еще одной женщиной, хотя по решению суда он не имел права к ней приближаться. В день, когда мужчину освободили, сотрудники Зиемельского участка полиции Рижского региона вновь его задержали и к нему была применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.

В мае нынешнего года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что она получает звонки и сообщения с угрозами от своего бывшего спутника жизни, который отбывал наказание за нарушение постановления суда о временной защите от насилия. Случаи насилия в отношении к вышеупомянутой женщине и другой женщине произошли в прошлом году.

Госполиция начала уголовный процесс, получив всю необходимую информацию для признания указанного лица подозреваемым. Также полицейские выяснили, что он не только угрожал бывшей девушке, находясь в заключении во время отбывания наказания, но и общался с другой упомянутой женщиной, таким образом нарушая установленную судом временную защиту от насилия.

19 мая мужчине изменили меру пресечения по делу об убийстве жеребенка, однако он тут же был задержан за преступления, совершенные им, когда он находился в заключении. Двумя днями позже суд выдал санкцию на арест задержанного. Следствие по делу продолжается.