Подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан в Риге (ОБНОВЛЕНО)

В четверг утром, 11 ноября Государственная полиция сообщила, что подозреваемый в совершении преступления Томас Бергманис задержан. Это произошло благодаря отзывчивости жителей. Мужчину задержали в Риге.

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Госполиция выражает благодарность средствам массовой информации за размещение информации о розыске.

Как сообщалось, участок полиции "Талси" Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает Томаса Бергманиса (1997 г.р.), который уклоняется от исполнения назначенного наказания в виде трех лет лишения свободы, а также объявлен в розыск в рамках уголовного процесса о мошенничестве.

Молодой человек — житель Талси, однако, по имеющейся в полиции информации, на данный момент находится в Лиепае. В то же время не исключено, что он может передвигаться по всей территории Латвии.

Приметы: рост 170 см, худой, темные волосы, обычно носит темную спортивную одежду, на ногах - кеды, на голове - капюшон.