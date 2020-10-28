Подпольный бордель в Болдерае: сутенеры искали клиентов в интернете
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Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) завершили следствие по делу о сутенерстве, совершенном в группе. В статусе подозреваемых по делу проходят мужчина 1997 г.р. и женщина 2000 г.р.

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По данным РРУП, подозреваемые содержали бордель в одной из квартир в районе Болдерая. Как установила полиция, в подчинении сутенеров находились несколько женщин.

Подозреваемые в сутенерстве были задержаны 15 октября. Ни один из них
ранее не попадался в поле зрения правоохранительных органов.

Установлено, что подпольный бордель действовал примерно с августа 2020 года, а сутенеры искали клиентов с помощью размещенных в интернете объявлений.

Материалы дела переданы в прокуратуру.

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