Подпольный бордель в Болдерае: сутенеры искали клиентов в интернете

Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) завершили следствие по делу о сутенерстве, совершенном в группе. В статусе подозреваемых по делу проходят мужчина 1997 г.р. и женщина 2000 г.р.
По данным РРУП, подозреваемые содержали бордель в одной из квартир в районе Болдерая. Как установила полиция, в подчинении сутенеров находились несколько женщин.
Подозреваемые в сутенерстве были задержаны 15 октября. Ни один из них
ранее не попадался в поле зрения правоохранительных органов.
Установлено, что подпольный бордель действовал примерно с августа 2020 года, а сутенеры искали клиентов с помощью размещенных в интернете объявлений.
Материалы дела переданы в прокуратуру.