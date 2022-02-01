Подробности ЧП в Межциемсе: оторванный утеплитель упал на новую машину

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает домовладельцев и управляющие компании проверить состояние крыш, фасадов и других конструкций домов, а также оценить безопасность растущих на территории деревьев, чтобы в случае повторной бури избежать разрушений. В минувшие выходные с многоквартирного дома на улице Гиппократа 19, в Межциемсе сильный ветер сорвал часть обшивки, которая упала на припаркованные машины, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

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Утеплитель длиной примерно шесть метров оторвался от стены и рухнул на припаркованные машины. Одна из них - красный Citroen. Хозяйка автомобиля рассказала, что еще не успела купить страховку КАSКО, поэтому повреждения придется устранять за свой счет: "Не так что очень сильно повреждена, краска сошла, придется красить. Неприятно. Неделю назад муж на день рождения подарил машину. И неожиданные расходы. Приехал домоуправляющий, посмотрел, я его спросила, застрахован ли дом. Оказалось, что нет, поэтому все убытки будут покрывать сами жильцы".

По информации передачи Degpunktā фасад дом обновляли примерно пять лет назад. Сейчас управляющей компанией является SIA “Incenbergs”. В интернете контактной информации фирмы нет, а разговаривать с журналистами, которые приехали в офис управляющего, никто не захотел.