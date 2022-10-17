Подробности трагической аварии в Тукумском крае: водитель Audi Q7 был пьян

В пятницу в волости Кандавас, Тукумский край в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще трое пострадали. Как установила полиция, водитель, вылетевший на встречную полосу, был пьян.

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Вечером 14 октября на дороге Кандава-Салдус водитель автомобиля Audi Q7 выехал на встречную полосу, в результате чего произошло фронтальное столкновение с автомобилем Audi A6. Пассажирка Audi A6 (1953 г.р.) погибла на месте происшествия. Женщина оказалась зажата в машине, чтобы ее вытащить, потребовалась помощь спасателей. Еще три человека, находившихся в Audi A6, получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу.

Прозвучала информация, что водитель внедорожника покинул место происшествия, однако, в полиции уточняют: мужчина 1980 г.р. был задержан на месте происшествия.

Алкометр показал в его выдохе 1,57 промилле. Мужчина доставлен в изолятор. Известно, что житель Талсинского края уже дважды был судим за аналогичные правонарушения.

В отношении мужчины избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Начат уголовный процесс.