Подросткам, убившим и повесившим приятеля, вынесено максимальное наказание

Двум подросткам, убившим в Лиепае 19-летнего Райнера в феврале 2022 года, придется провести в месте лишения свободы примерно 10 лет. Прокуратура указывает, что суд вынес решение о максимальном сроке, так как оба несовершеннолетние.

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Как отмечает "Курземес вардс", Райнера убили в полузаброшенном доме на ул. О. Калпака, 77 — здание включено в список деградирующих среду.

Один несовершеннолетний, признанный виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном группой лиц, был приговорен к 10 годам лишения свободы и 3 годам пробации. Другого приговорили к 10 годам и двум месяцам лишения свободы и пробации в течение 3,5 лет.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде в течение 10 дней. Оба подсудимых ранее договорились с прокурором о признании вины и приговоре.

Как уже сообщалось ранее, тело убитого Райнера было найдено 28 февраля в доме в Лиепае, на улице О. Калпака. После этого случая в городе быстро распространились слухи о том, что молодой человек был убит особенно жестоко — жертву душили, избивали, вонзали нож в горло, и в итоге, повесили.