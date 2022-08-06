Подростки пытались убить отца: мужчине удалось выжить
Foto: policija durvis lenta

В Земгальском районном суде планируется рассмотрение дела, в рамках которого двум подросткам предъявлены обвинения в организации и попытке убийства отца.

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Дело планируется рассматривать на закрытом заседании.

Согласно обвинительному заключению, в июне 2021 года оба подростка договорились из мести убить отца одного из молодых людей, поскольку тот ранее применял насилие по отношению к сыну.

Приятели пришли в дом потерпевшего, где один из подсудимых открыл дверь дома и указал другу в комнату, где спал отец. Второй обвиняемый подошел к мужчине, спящему в комнате, и ударил его ножом в живот.

Подсудимым не удалось до конца реализовать преступный замысел, поскольку от удара потерпевший проснулся, а подростки скрылись с места происшествия.

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