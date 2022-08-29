Подростки с особой жестокостью убили 19-летнего юношу

Обвиняемые по делу об особо жестоком убийстве юноши, тело которого нашли в Лиепае зимой этого года, пошли на сделку с прокурором. Поскольку оба виновных несовершеннолетние, детали дела не раскрываются.
Как отмечает "Курземес вардс", тело Рейнарса обнаружили 28 февраля на ул. О. Калпака. По городу сразу же поползи слухи о том, что преступники душили свою жертву, избивали, кололи ножом, а затем повесили. Возможный мотив преступления — сведение личных счетов.
В полиции не стали комментировать эти домыслы, но подтвердили: преступление было особо брутальным. Обвинения подросткам предъявили по трем статьям: убийство с особой жестокостью, убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в группе, а также кража в небольших размерах.
Как минимум один из тех, кому предъявлены обвинения в убийстве, ранее был знаком со своей жертвой. Дело передано на рассмотрение в суд Курземского района.