Подростки украли спрятанную банку, в которой хранилось 1600 евро

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 14 апреля в дом к жительнице волости Ауру под Добеле, сломав замок, проникли злоумышленники. Они нашли в квартире спрятанную банку, в которой хранилось 1600 евро.

Полиция начала уголовный процесс и в тот же день задержала подростков в возрасте 13 и 16 лет, ранее попадавших в поле зрения органов правопорядка. При этом старший был уже судим за кражу. Задержанные признали свою вину в содеянном.

В отношении 13-летнего школьника применены меры воспитательного характера, а его старший товарищ оставлен под арестом. Следствие продолжается.