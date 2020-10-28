Подростки украли в Пардаугаве автомобиль CityBee: им грозит до 10 лет заключения
Foto: LETA

В минувшие выходные группа молодежи украла в Ильгюциемсе автомобиль каршерингового сервиса CityBee. Если их вину удастся доказать, подросткам грозит тюремный срок до 10 лет.

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Как отмечает Degpunktā, на выходных в полицию поступило сообщение о том, что в Пардаугаве на дороге замечен автомобиль CityBee, которым, возможно, управляют несовершеннолетние лица.

Также в полицию поступило сообщение и от компании, которая указала, что автомобиль CityBee начал несанкционированное движение, а водитель ведет себя на дороге агрессивно. Представители фирмы допустили, что в салоне авто могут быть подростки, укравшие машину.

Автомобиль удалось отследить, однако когда водитель и пассажиры заметили приближение полиции, они бросили машину и кинулись наутек. Некоторых удалось задержать сразу, а остальных — на прилегающих улицах. Возраст нарушителей — 14-16 лет.

По делу начато четыре административных процесса, а также уголовный процесс за кражу автомобиля. В настоящее время полиция еще уточняет, как ключи от машины попали к подросткам и почему поездка не была зарегистрирована в системе. В том случае, если будет доказано, что машину украли, угонщикам грозит до 10 лет заключения.

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