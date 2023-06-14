Подростку предъявлено обвинение в попытке убийства незнакомого мужчины

Видземская прокуратура передала в суд дело против несовершеннолетнего о покушении на убийство мужчины, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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Согласно материалам уголовного дела, осенью​​ прошлого года у обвиняемого возникла идея совершить убийство. Подросток, заметив на улице незнакомого мужчину, последовал за ним и в неосвещенном месте напал на мужчину с ножом. Подросток ударил потерпевшего ножом в спину, порезал ему лицо и шею.

Мужчина активно сопротивлялся и громко звал на помощь, поэтому обвиняемый испугался и скрылся с места происшествия.

Потерпевший получил тяжелые, опасные для жизни телесные повреждения.

Обвиняемый находится сейчас в Цесисском исправительном учреждении для несовершеннолетних.

Дело направлено на рассмотрение в Видземский районный суд.