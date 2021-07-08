Подросток напал на сотрудницу полиции и повалил на землю

Минувшей ночью в Валмиерском крае юноша 2004 года рождения напал на сотрудницу полиции и нанес ей телесные повреждения, сообщает пресс-служба полиции.

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Около двух часов ночи полиция получила информацию о том, что в Валмиерском крае, в Седе, молодежь пьет алкоголь и шумит, мешая людям спать. Прибыв на место, сотрудница полиции вышла из машины и подошла к компании, чтобы поговорить. Один из молодых людей разбежался, подбежал к ней и повалил на землю, нанеся тем самым телесные повреждения. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Это считается нападением на сотрудника полиции при исполнении: пострадавшая была в полицейской форме, и нападавший знал, на кого нападает. Подозреваемый задержан, начат уголовный процесс.