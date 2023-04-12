Подросток ударил ножом одноклассника; инцидент произошел в Рижском техникуме искусств и медиа

На прошлой неделе 17-летний юноша ударил ножом своего одноклассника в Рижском техникуме искусств и медиа в Иманте. Возможно причина — ревность, сообщила программа TV3 Degpunktā.

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Инцидент произошел сразу после занятий, около 17.00. Потерпевший сидел с девушкой в ​​раздевалке спортзала техникума, когда в дверях внезапно появился нападавший — он спрятал лицо под маской, вытащил из одежды нож и целенаправленно пошел навстречу однокласснику. По словам учеников, агрессор трижды ударил потерпевшего ножом в живот и один раз в руку. Пострадавший был доставлен в больницу.

Позже личность нападавшего была установлена. Студенты признают, что агрессивное поведение могло быть вызвано ревностью. Нападавший якобы и раньше терроризировал девушку, не давая ей общаться с другими парнями. По словам матери пострадавшего юноши, девушка пыталась обратиться за помощью, но никто из взрослых не воспринял угрозу всерьез.

Агрессора сначала задержали, но потом отпустили.

Директор учебного заведения отказался комментировать инцидент программе, но полиция обещала разъяснить ситуацию в четверг, 13 апреля.