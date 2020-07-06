Подросток украл машину и продал ее за 150 евро

16-летний парень с подругой в Малпилсе угнали машину, водитель которой оставил ключ в замке зажигания. Они продали ее за 150 евро, сообщает Госполиция.

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23 мая житель Малпилса вышел утром из дома и обнаружил, что пропал его Volkswagen Golf Variant 1998 года выпуска, который стоял во дворе. Машина не была заперта, и в замке зажигания оставался ключ. Потерпевший обратился в полицию. Автомобиль был объявлен в розыск.

5 июля Сигулдский участок полиции получил от Мадонского информацию о том, что задержан водитель 1975 года рождения, у которого не было прав. Вместе с другими людьми он ехал на объявленном в розыске Volkswagen Golf. Машину остановили потому, что у нее не было действующей страховки. Задержанный рассказал, что приобрел машину за 150 евро у своего знакомого молодого человека.

5 июля полиция задержала подозреваемого и его возможную сообщницу — девушку 20 лет. Он рассказал, что угнал автомобиль для того, чтобы отвезти домой девушку, которая приехала к нему в гости. По данным фоторадара, он вез ее по шоссе Кокнесе-Тинужи с превышением скорости.

Начат уголовный процесс по части второй статьи 175 Уголовного закона — кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. За это преступление можно получить тюремный срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без него.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе.