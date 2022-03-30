Поджоги старника: за полтора месяца выгорело уже более 280 га
Foto: F64

В этом году в результате пожаров прошлогодней травы в Латвии выгорело более 280 гектаров территории, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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С 13 февраля, когда был зарегистрирован первый в этом году пожар прошлогодней травы, потушено уже 548 таких пожаров.

Общая площадь, выгоревшая в результате пожаров, составляет 281,6 га.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и создает опасность для имущества, здоровья и жизни людей, а также наносит значительный ущерб природе путем уничтожения ценных растений, насекомых, мелких животных и птичьих гнезд. ГПСС призывает жителей убирать территории, не сжигая прошлогоднюю траву. Однако, если произошло возгорание, необходимо немедленно звонить по номеру 112.

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