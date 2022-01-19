Поехал в Германию и пропал. Полиция разыскивает мужчину
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Кристапа Крейцберга 1983 г.р. Известно, что 2 сентября 2021 года мужчина отправился из Риги в Гамбург, откуда дальше собирался на пароме в Данию. С 3 сентября связь с мужчиной пропала, о его местонахождении сведений нет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приметы: рост 176 см, худой, короткие темные волосы. Был одет в синие джинсы, черную спортивную кофту, на ногах - серая спортивная обувь. С собой была черная спортивная сумка и рюкзак. На пальце правой руки имеется татуировка — крест. На щеке, на лбу и над губой - шрам.

Если вам известно местонахождение пропавшего мужчины, просьба звонить в полицию по номеру 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei