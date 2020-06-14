Погиб участник несанкционированных автогонок на трассе Tukums

В воскресенье, 14 июня, на автотрассе Tukums, где проходил первый этап Летнего кубка по автоспринту, одному из водителей стало плохо. Мужчина умер на месте до прибытия бригады Службы неотложной медицинской помощи, сообщает портал Neatkarīgās Tukuma Ziņas.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На автотрассе Tukums в воскресенье проходил первый этап Летнего кубка по автоспринту. Соревнования завершились преждевременно из-за трагического происшествия.

Как сообщают свидетели, одному мужчине, участнику соревнований из Кулдиги, стало плохо, когда он находился за рулем автомобиля. Он утратил возможность управлять автомобилем, поэтому машина перевернулась.

Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) помогли вытащить погибшего из машины. Бригада Службы неотложной медицинской помощи прибыла на место происшествия через 15 минут и констатировала смерть мужчины.

"Соревнования не были согласованы с Латвийской автомобильной федерацией (LAF). Организаторы соревнований, которые входят в нашу организаицию, заявили это мероприятие как тренировку, на которой не требуется дежурить медикам", - прокомментировала представитель LAF Зане Лиелкая обеспечение медицинской помощи на соревнованиях.

"Поэтому были нарушены правила безопасности LAF. На тренировках необходимо обеспечить минимум для медицинской помощи - возможность оказать первую медицинскую помощь", - сказала Лиелкая. Если бы мероприятие на трассе Tukums было заявлено как соревнование, то LAF не разрешила бы проводить их без присутствия бригады неотложной медицинской помощи.

Представитель LAF пояснила, что официальный первый этап Летнего кубка по автоспринту должен состояться в конце следующей недели в Смилтене.

Официальное заявление LAF распространит после тщательного изучения произошедшего. Лиелкая отметила, что видео с места происшествия свидетельствует о том, что мужчине стало плохо еще до аварии.