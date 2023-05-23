Погоня в Риге: рецедивисты ограбили рыболовный магазин и протаранили машину полицейских
Foto: LETA

Трое мужчин в Риге ограбили магазин рыболовных снастей и при бегстве протаранили машину полицейских. Об инциденте сообщает Государственная полиция.

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В ночь на 20 мая правоохранительные органы получили информацию о том, что три человека проникли в магазин рыболовных снастей в Пардаугаве. Прибывшие на место полицейские обнаружили взломанную металлическую дверь магазина, ведущую на склад. Позже выяснилось, что со склада были украдены товары и два компьютера на общую сумму в размере около 3000 евро.

Место преступление воры покинули на автомобиле. Полицейским удалось перехватить их машину, однако требованию остановиться правонарушители не подчинились и протаранили авто правоохранителей. После столкновения преступники были задержаны. В аварии никто не пострадал.

При обыске у одного из пассажиров было найдено белое порошкообразное вещество. Оно отправлено на экспертизу. Все задержанные ранее были судимы за кражи.

По факту ограбления магазина против задержанных заведено уголовное дело. Также начат административный процесс в связи с дорожно-транспортным происшествием. Двое задержанных помещены под стражу, к одному из задержанных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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