Погоня за нарушителем: водитель-лихач протаранил полицейскую машину

В минувший четверг в результате погони был задержан водитель, который пытался скрыться от полиции. Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), нарушитель также врезался в автомобиль Госполиции.

По данным ЗРУП, 9 января экипаж Дорожной полиции на нетрафарированном автомобиле проводил замеры скорости на трассе Рига — Лиепая. Примерно в 11.07 по шоссе в сторону Риги на скорости 140 км/ч проехал автомобиль Opel Vectra Caravan.

Патрульные решили остановить лихача, однако тот проигнорировал их требования и попытался скрыться. Полиция начала преследование нарушителя, который свернул на дорогу Добеле — Лестене — Тукумс и помчался в сторону Тукумса.

В Волости Лестенес перед лихачем выехал трафарированный автомобиль Госполиции с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Как отмечают в ЗРУП, водитель врезался в служебное авто, а затем Opel съехал с проезжей части и угодил в дерево.

Полиция установила, что за рулем находился мужчина 1994 г.р., у которого не оказалось водительских прав. Также выяснилось, что к машине были прикреплены чужие номера. По делу начато несколько процессов. Обстоятельства ЧП расследуются.