Пограничник оказал первую помощь жертве ДТП, получившей серьезную травму головы

Вечером 5 сентября сотрудник Рижского управления Государственной пограничной службы (ГПС) по пути в командировку заметил на дороге в волости Малтас Резекненского края перевернувшийся на крышу автомобиль.

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Подбежав к машине, пограничник заметил, что из нее вытекает бензин, а водитель и пассажиры получили телесные повреждения и нуждаются в медицинской помощи.

Как отмечает пресс-центр ГПС, пограничник вызвал на место происшествия скорую и спасателей, а также доставил пострадавших на безопасное расстояние от попавшего в аварию автомобиля. Осмотрев пострадавших, сотрудник ГПС отметил, что трое находятся в стабильном состоянии, а четвертый получил серьезную травму головы и истекает кровью. В ожидании прибытия "неотложки" пограничник оказал первую медпомощь и наложил повязку пострадавшему, предотвратив дальнейшее кровотечение.

Прибывшие медики осмотрели пострадавших и доставили одного из них в больницу. Позже сотрудник Погранохраны дал свидетельские показания Госполиции.