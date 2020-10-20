Пограничник получил срок за вымогательство взятки и попытку пропустить нелегалов
Foto: LETA

Резекненский суд приговорил к лишению свободы бывшего пограничника, признанного виновным в попытке вымогательства 3 600 евро и пропуске группы нелегалов.

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Согласно материалам дела, пограничник просил за пропуск шести нелегалов через границу 3600 евро, но получил 2000 евро.

Сотрудник Государственной пограничной службы (ГПС) получил 2 года и 5 месяцев тюремного заключения, а также последующий пробационный надзор на 1 год и 2 месяца. Кроме того, он на 2 года и 6 месяцев лишен права работать в ГПС.

Также суд постановил конфисковать у осужденного недвижимость.

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rus.DELFI.lv

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