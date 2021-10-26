Пограничники изъяли 50 тысяч контрабандных сигарет
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В пятницу, 22 октября, работники Государственной пограничной охраны заметили двух подозрительных лиц, которые в ста метрах от границы переносили черные упаковки с контрабандными сигаретами. При виде пограничников люди пытались убежать.

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В ходе поисков удалось задержать одного человека. На месте происшествия изъяли 50 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками.

Возбуждено уголовное дело связи с хранением, перемещением, передачей или продажей товаров, подлежащих декларации на пограничной территории Латвийской Республики без соответствующего разрешения.

Персона помещена в изолятор временного задержания.

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