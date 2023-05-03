В понедельник пограничники обнаружили на Даугаве плот со 120 000 контрабандных сигарет, сообщили в Государственной пограничной охране.
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Плывущий по реке плот заметили пограничники из Пиедруйского отделения ГПО.
Плот был вытащен из реки с помощью моторной лодки. При досмотре пограничники обнаружили на нем 120 000 сигарет Premier с белорусскими акцизными марками.
По факту контрабанды в крупном размере начат уголовный процесс.
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