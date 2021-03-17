Пограничники помогли рыбакам, заблудившимся в тумане на Чудском озере
Foto: AP/Scanpix

Во вторник, 16 марта в первой половине дня на Чудское озеро неожиданно опустился густой туман, из-за которого несколько находившихся на льду озера рыбаков потеряли ориентир и не смогли сами вернуться на берег, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Лыунаской префектуры в Эстонии.

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Первое сообщение пришло чуть ранее полудня о молодом рыбаке, который вышел на лед озера пешком и не смог найти дорогу назад. В телефонной беседе и с помощью радара определили возможное местонахождение рыбака и попросили этого оставаться на месте, а в этом время санный патруль кордона Муствеэ выехал на его поиски. Мужчину нашли в двух километрах от берега и на санях подвезли на берег. В медицинской помощи рыбак не нуждался.

Второе сообщение поступило около 19 часов, когда в помощи пограничников нуждались три рыбака из Латвии, находившихся на озере на санках с мотором. Пограничники и рыбаки поговорили по телефону и когда местонахождение рыбаков было установлено, пограничники выехали на их поиски. У рыбаков было с собой навигационное устройство, но они не умели им пользоваться. Прибывшие пограничники ввели в GPS-устройство необходимые координаты, следя за которыми рыбаки начали движение в сторону берега. На берегу недалеко от рыбацкого пункта Меэрапалу их ждал другой патруль, который подавал им световые сигналы для ориентира. Рыбаки выбрались на берег чуть раньше полуночи.

Руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс сказал, что колебания температуры воздуха в последние дни принесли с собой густой туман, в котором заблудились даже опытные рыбаки. По словам Эрнитса, случаев случайного перехода на территорию соседнего государства в условиях плохой видимости не было, но людям пришлось пройти или проехать десятки и десятки километров в поисках берега.

Эрнитс напоминает рыбакам, что при ухудшении погодных условий и потере ориентира следует оставаться на месте и связаться с ближайшим кордоном, чтобы как можно быстрее получить необходимые инструкции и помощь. „Выходя на озеро кроме снасти и удостоверяющего личность документа при себе надо иметь заряженный мобильный телефон с номером кордона. С собой надо взять и навигационное устройство, но перед выходом на озеро надо научиться им пользоваться", — добавил Эрнитс.

Руководитель кордона добавил, что перед выходом на лед надо ознакомиться с текущим состоянием льда и при необходимости спросить дополнительную информацию на кордоне.

Выход на приграничный водоем и возвращение на берег обязательно следует зарегистрировать. Так пограничники будут иметь необходимую информацию и в случае экстренной ситуации быстро прийти на помощь.

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rus.DELFI.lv

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