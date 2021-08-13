Пограничники предотвратили 174 попытки нарушения латвийско-белорусской границы
Foto: Saeimas administrācija

С 10 августа предотвращены попытки незаконное пересечения латвийско-белорусской границы 174 человек, сообщили в Государственной пограничной охране. В четверг предотвращена 101 такая попытка.

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С момента введения чрезвычайной ситуации 11 августа задержанных за незаконное пересечение государственной границы не было.

В этом году за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 352 человека, большая часть — в августе.

Большинство задержанных были доставлены в центр размещения просителей убежища в Муцениеки, потому что подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.

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LETA

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LETA
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