Пограничники спасли подавившегося ребенка

Сотрудники государственной погранохраны в четверг оказали первую помощь подавившемуся двухлетнему ребенку, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Должностные лица Авиационного управления Государственной пограничной службы возвращались с работы и на участке дороги Ритени-Плявини обнаружили на обочине машину со включенным аварийным сигналом. Посреди дороги стоял человек, который пытался привлечь внимание и остановить машины.

Пограничники остановились и подошли к человеку. Это была женщина, которая просила помочь ее двухлетнему ребенку. Он был без сознания и было похоже, что он чем-то подавился.

Они вызвали неотложную медицинскую помощь, а сами стали оказывать ребенку первую помощь. Им удалось привести его в сознание. Прибывшие медики отвезли ребенка в больницу.

Работники Авиационного управления Пограничной службы проходят курс "Тактический уход за пострадавшими в бою", где обучают в том числе оказанию первой помощи.