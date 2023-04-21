Пограничники в Силене остановили гражданина Украины: у него были поддельные водительские права

В среду, 19 апреля, пограничники остановили гражданина Украины на погранпункте в Силене за использование поддельных документов.

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В Государственной пограничной охране агентству LETA сообщили, что мужчина 1970 года рождения при пересечении границы на легковом автомобиле показал поддельные украинские водительские права.

В связи с использованием поддельных документов начат уголовный процесс по первой части 275-й статьи Уголовного закона, который направлен в Диенвидлатгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука, прокурор выписал указанному лицу штраф в размере 1860 евро в ускоренном порядке, что произошло менее чем за 48 часов с момента совершения правонарушения.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему правонарушения, а также признал свою вину и раскаялся в ней.

Прокурор, принимая во внимание отношение обвиняемого к содеянному, а также оценив, что было совершено менее тяжкое преступление против порядка управления, но не причинившее имущественного ущерба, был уверен в том, что обвиняемого не следует наказывать тюремным заключением, но оставаться безнаказанным он не может. Поэтому ему был выписан штраф.