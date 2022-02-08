Пограничники за дачу взятки в 10 евро задержали гражданина Беларуси
Foto: Shutterstock

В воскресенье, 6 февраля сотрудники Государственной пограничной службы в приграничной полосе на дороге Браслава- Даугавпилс за дачу взятки задержали гражданина Беларуси.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пограничники зафиксировали, что водитель за пределами населенного пункта на левой стороне дороге на длительное время оставил свой грузовик с прицепом. В обмен на составление протокола мужчина предложил взятку в размере 10 евро.

В отношении гражданин Беларуси начат уголовный процесс, дело было передано в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование. В прокуратуре в рамках уголовного дела выписали штраф в размере 10 минимальных месячных зарплат, то есть 5 000 евро.

Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, на водителя выписали штраф в размере 30 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Пробуди в себе чемпиона! Участвуй в фотоконкурсе и выигрывай
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Чему мы научились, работая удаленно
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Пандемия как педаль газа: триумф цифровой трансформации и ключ к ее успеху