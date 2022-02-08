Пограничники за дачу взятки в 10 евро задержали гражданина Беларуси

В воскресенье, 6 февраля сотрудники Государственной пограничной службы в приграничной полосе на дороге Браслава- Даугавпилс за дачу взятки задержали гражданина Беларуси.

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Пограничники зафиксировали, что водитель за пределами населенного пункта на левой стороне дороге на длительное время оставил свой грузовик с прицепом. В обмен на составление протокола мужчина предложил взятку в размере 10 евро.

В отношении гражданин Беларуси начат уголовный процесс, дело было передано в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование. В прокуратуре в рамках уголовного дела выписали штраф в размере 10 минимальных месячных зарплат, то есть 5 000 евро.

Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, на водителя выписали штраф в размере 30 евро.