Пограничники за дачу взятки в 10 евро задержали гражданина Беларуси

В воскресенье, 6 февраля сотрудники Государственной пограничной службы в приграничной полосе на дороге Браслава- Даугавпилс за дачу взятки задержали гражданина Беларуси.
Пограничники зафиксировали, что водитель за пределами населенного пункта на левой стороне дороге на длительное время оставил свой грузовик с прицепом. В обмен на составление протокола мужчина предложил взятку в размере 10 евро.
В отношении гражданин Беларуси начат уголовный процесс, дело было передано в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование. В прокуратуре в рамках уголовного дела выписали штраф в размере 10 минимальных месячных зарплат, то есть 5 000 евро.
Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, на водителя выписали штраф в размере 30 евро.