Пограничники задержали четырех человек, пытавшихся въехать в Латвию с фальшивыми тестами на Covid-19
Foto: LETA

В пятницу, 7 мая, в аэропорту "Рига" и в Руцавском крае были задержаны четыре человека с поддельными тестами на Covid-19, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.

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Один гражданин Латвии был задержан на пограничном пункте контроля в аэропорту "Рига", а во время иммиграционного контроля в Руцавском крае были задержаны трое граждан Литвы с поддельными тестами на Covid-19.

Люди с фальшивыми тестами будут привлечены к административной ответственности.

Всего пограничники выявили уже 64 человека, которые при въезде в Латвию предъявили фальшивые тесты или тесты на Covid-19, не соответствующие образцам, которые имеются в распоряжении пограничников.

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