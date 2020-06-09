Пограничники задержали контрабандистов: у них изъяли 80 000 нелегальных сигарет
Foto: Valsts robežsardze

В минувший понедельник, в волости Скрудалиенас Даугавпилсского края сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду сигарет.

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Пограничники Силенской заставы провели проверку на основании полученной ранее информации о возможном перемещении акцизных товаров и обнаружили в приграничной полосе несколько ящиков сигарет NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

В скором времени были задержаны и подозреваемые в контрабанде — двое граждан Латвии. Задержанные привлечены к административной ответственности.

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