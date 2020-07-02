Пограничный спецназ помог полиции задержать вооруженного грабителя

В минувшую пятницу оперативная группа Sigma Авиационного управления Государственной пограничной службы (ГПС) помогла сотрудникам Резекненского участка полиции в длительном преследовании и задержании налетчика, ограбившего магазин.

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По данным ГПС, задержание провели в местечке Малтас Трупи (волость Галену край Риебиняс). Известно, что вооруженный преступник пригрозил продавцу оружием, после чего ограбил магазин и скрылся.

Во время задержания подозреваемый вел себя агрессивно, сопротивлялся и пытался отобрать у стражей порядка оружие, поэтому пограничникам пришлось применить физическую силу.

В ходе проверки у задержанного нашли предмет, напоминающий пистолет, а также сумочку с деньгами. По делу начат уголовный процесс, задержанный помещен под арест.