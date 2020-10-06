Погружавшимся к "Эстонии" в 1994 году дайверам запрещали поднимать на поверхность тела людей

Шведская газета Aftonbladet пишет, что в новом документальном фильме Discovery дали слово дайверам, который погружались к парому "Эстония" сразу после того, как он затонул. по их словам, они видели тела погибших пассажиров и легко могли их поднять на поверхность.

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В декабре 1994 года компания Rockwater получила заказ от Шведского государства на погружение к затонувшему парому "Эстония", чтобы исследовать возможности для поднятия судна на поверхность. Дайверы погружались к парому в течение нескольких дней.

В новом документальном фильме Discovery "Эстония": находка, которая меняет все" эти самые дайверы рассказывают, что видели 125 тел погибших пассажиров парома, которые они могли без проблем поднять на поверхность, но им сказали, что трупы надо оставить на борту.

Один из дайверов говорил, что они были в шоке, так как могли легко поднять трупы на поверхность, достаточно было лишь разрешения от властей.

Вчера на радио министр внутренних дел Март Хельме заявил, что во время повторного исследования затонувшей "Эстонии" нужно поднять из кают на поверхность как можно больше останков. По его словам, это не нарушение могильного покоя, а гуманитарная миссия.

Глава шведского объединения людей, чьи близкие погибли при крушении "Эстонии", Леннарт Берглунд был удивлен словами Хельме. По ег ословам, общество не борется за поднятие останков на поверхность, но оно и не против этого.