Поиски пропавшей девочки в Сигулде: полиция просит отозваться человека, запускавшего дрон

Госполиция продолжает активные поиски пропавшей в Сигулде 5-летней Эвиты. В рамках расследования была получена информация о том, что 26 июня, на пляже, расположенном на ул. Пелду в Сигулде, находился человек, запускавший дрон в период с 14.00 до 16.00 — в тот период времени, когда ребенка видели в последний раз.

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Полиция просит отозваться владельца дрона и связаться с полицией. Возможно, зафиксированный дроном материал существенно поможет поискам.

Также полиция просит отозваться свидетелей или лиц, которые 26 июня, в указанный выше период находились на пляже в Сигулде. Кроме того, полиция призывает обращаться всех, у кого имеется какая-либо информация, которая может помочь в расследовании.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67950402 или 110!

Как уже сообщалось ранее, девочка пропала 26 июня около 14.00 в Сигулде, на пляже у реки Гауя (ул. Пелду). До сих пор местонахождение Эвиты неизвестно.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают Государственная полиция, муниципальная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба, а также подключились волонтеры.