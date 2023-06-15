Поиски пропавшей в Роговке Юстине продолжаются. Полиция изменила тактику

Госполиция по-прежнему продолжает поиск пропавшей без вести в Роговке Юстине Рейниковой, используя другую тактику поиска, сообщила представительница Госполиции Симона Гравите.

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С момента исчезновения девочки 5 мая были проведены масштабные и всесторонние поиски с привлечением как волонтеров, так и других служб. В настоящее время, учитывая уже проведенные поисковые мероприятия, обследованные территории, в том числе водоемы и другие места, а также информацию, полученную в ходе расследования, Госполиция выбрала другую тактику поиска, больше не развертывая массовые поисковые мероприятия в среде с повышенным участием добровольцев.

В полиции подчеркнули, что мероприятия и способы поиска могут быть разными и они еще не исчерпаны. "То, что жители сейчас не видят публичных поисковых мероприятий, совсем не значит, что поиск не идет", — отметили в полиции.

В связи с исчезновением девочки тщательно проверяется вся поступившая или выясненная информация, рассматриваются различные версии. В ежедневных поисковых мероприятиях участвуют сотрудники Зиемельлатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции, Бюро криминальной полиции, Бюро полиции порядка и подразделения Главного управления криминальной полиции. С самого начала в ходе проведения оперативных действий были опрошены родители девочки, а также другие лица — полиция также работает в этом направлении.

Учитывая, что начат уголовный процесс и ведется следствие, в полиции воздерживаются от более подробных комментариев по поводу расследования. Как только появится новая информация, а также если будут запущены новые публичные массовые поисковые мероприятия, стражи порядка немедленно сообщат об этом.

На данный момент нет планов прекращать поиски, и они будут продолжаться столько, сколько потребуется, заявила Гравите.

Как ранее сообщалось, 5 мая в Роговке, Наутренской волости Резекненского края, пропала без вести семилетняя девочка — Юстине Рейникова.

Около 19 часов в тот день девочка вышла из дома и так и не вернулась. Рост пропавшей составляет 124 сантиметра, у нее светлые волосы до плеч. У девочки также есть проблемы со здоровьем.

Юстине была одета в розовую куртку, белый джемпер, черные джинсы, на ногах — черная тканевая обувь.

Госполиция призывает отозваться каждого, кто знает о возможном местонахождении девочки, позвонив по номеру телефона 67006734 или 110.