Пойманная на вождении в пьяном виде чиновница CSDD оштрафована на 1300 евро и отправлена под арест

Суд Земгальского района приговорил к штрафу в размере 1300 евро, лишению водительских прав на 4 года, а также к административному аресту на 10 суток главу Елгавского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Эвиту Шалаеву, которая была задержана за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Срок ареста решено засчитывать с момента задержания лица. Это решение Шалаева может обжаловать в Земгальском окружном суде в течение 10 рабочих дней. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось и по просьбе самой начальницы Елгавского отделения CSDD, и из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщалось ранее, чиновницу, управлявшую автомобилем, остановили для проверки 22 февраля в Елгаве, на ул. Ригас. Минимальная концентрация алкоголя в организме Шалаевой составила 2,31 промилле. После этого случая глава Елгавского отделения CSDD была отстранена от должности.