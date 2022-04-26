Показал два пальца: начался суд над Трубко по делу о предложении взятки в два миллиона евро

Председатель правления Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко предложил взятку в 2,1 миллиона евро руководителю фракции "За/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньшу Коссовичсу с помощью жеста из двух пальцев, заявила на первом заседании суда прокурор Илона Курца.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На заседании суда были озвучены просьбы о том, чтобы дело рассматривалось на закрытых заседаниях. Однако суд решил вернуться к этому вопросу позже, поскольку на сегодняшнем заседании не планировалось разглашать нераскрытую информацию.

Курца зачитала обвинительное заключение, подчеркнув, что первая встреча Трубко с Коссовичсом состоялась 7 апреля 2021 года. Во время встречи предприниматель написал на бумажке цифру "2", а также шесть нулей, что свидетельствует о предложении взятки.

Вторая встреча состоялась 19 мая того же года. Трубко, ссылаясь на предыдущий разговор о передаче управляемых Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) жилых домов Rīgas namu apsaimniekotājs, показал жест из двух пальцев и сказал фразу "шесть нулей". По мнению прокуратуры, таким образом он подтвердил ранее высказанное предложение.

Во время судебного заседания Трубко подчеркнул, что не понимает обвинение прокурора и полностью отрицает свою вину.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ранее писало в сообщении прессе, что, согласно полученным доказательствам, взятка была предложена, чтобы компания Трубко выиграла в конкурсе и переняла часть от обслуживаемых RNP домов.

Трубко указал Коссовичсу, какие условия концессионного конкурса будут выгодными для Rīgas namu apsaimniekotājs.

Коссовичс признался журналистам, что проинформировал KNAB о предложении взятки. Депутат сообщил, что всю свою политическую жизнь посвятил созданию политики, которую нельзя купить, и будет придерживаться этого принципа.