Показал два пальца: начался суд над Трубко по делу о предложении взятки в два миллиона евро
Foto: LETA

Председатель правления Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко предложил взятку в 2,1 миллиона евро руководителю фракции "За/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньшу Коссовичсу с помощью жеста из двух пальцев, заявила на первом заседании суда прокурор Илона Курца.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На заседании суда были озвучены просьбы о том, чтобы дело рассматривалось на закрытых заседаниях. Однако суд решил вернуться к этому вопросу позже, поскольку на сегодняшнем заседании не планировалось разглашать нераскрытую информацию.

Курца зачитала обвинительное заключение, подчеркнув, что первая встреча Трубко с Коссовичсом состоялась 7 апреля 2021 года. Во время встречи предприниматель написал на бумажке цифру "2", а также шесть нулей, что свидетельствует о предложении взятки.

Вторая встреча состоялась 19 мая того же года. Трубко, ссылаясь на предыдущий разговор о передаче управляемых Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) жилых домов Rīgas namu apsaimniekotājs, показал жест из двух пальцев и сказал фразу "шесть нулей". По мнению прокуратуры, таким образом он подтвердил ранее высказанное предложение.

Во время судебного заседания Трубко подчеркнул, что не понимает обвинение прокурора и полностью отрицает свою вину.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ранее писало в сообщении прессе, что, согласно полученным доказательствам, взятка была предложена, чтобы компания Трубко выиграла в конкурсе и переняла часть от обслуживаемых RNP домов.

Трубко указал Коссовичсу, какие условия концессионного конкурса будут выгодными для Rīgas namu apsaimniekotājs.

Коссовичс признался журналистам, что проинформировал KNAB о предложении взятки. Депутат сообщил, что всю свою политическую жизнь посвятил созданию политики, которую нельзя купить, и будет придерживаться этого принципа.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса