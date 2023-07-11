Покойника восемь лет не хоронили из-за бюрократических проволочек: этим займется самоуправление

В Смилтенском центре медицинской экспертизы с 2015 года хранилось человеческое тело, которое не хоронили из-за бюрократических проволочек. 7 июля Департамент Сената по административным делам, рассмотрев кассационную жалобу на решение Админстративного окружного суда, обязывающее самоуправление захоронить тело, решил не начинать кассационное дело, выяснил портал Delfi. Это означает, что тело будет, наконец, захоронено.

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Суд постановил, что в ситуации, когда у умершего есть родственники, однако они или отказываются его хоронить, или необоснованно затягивают выполнение этой задачи, похоронить умершего должно самоуправление. Сенат решение суда признал законным и обоснованным. Соответственно, вступает в силу решение суда, обязавшего самоуправление устроить похороны в течение семи дней с момента вступления в силу решения суда.

В рассматриваемом деле 27 июля 2015 года вступило в силу решение Госполиции о прекращении уголовного процесса в связи со смертью этого человека. Видземская прокуратура, получив заявление центра судмедэкспертизы о том, что долго не происходит захоронение останков умершего, обратилась в самоуправление, чтобы тело похоронили или кремировали. Самоуправление отказалось это делать, ссылаясь на то, что этим собирались заниматься мать и сестра умершего и категорически запретили делать это кому-то еще. Однако родственницы заявили, что не согласны с результатами экспертизы и будут готовы к разговорам о похоронах только тогда, когда проведут такую экспертизу, с результатами которой они будут согласны. Прокуратора обратилась в Административнй районный суд, чтобы он обязал это сделать самоуправление. Суд посчитал, что ситуацию нужно приравнять к тем случаям, когда у покойного нет близких людей и обязанность его похоронить лежит на самоуправлении. Сенат, отклонив кассационную жалобу, посчитал решение суда обоснованным.