Полицейские арестовали мужчину, у него в квартире нашли 200 грамм амфетамина
Foto: Valsts policija

Полицейские в Риге задержали мужчину, у которого нашли 200 грамм амфетамина, сообщает портал Mixnews.

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В прошлую пятницу, 14 августа, рижские полицейские совместно с батальоном особого назначения провел обыск в двух квартирах: на улице Ерсикас и на улице Лачплеша, где было найдено 200 грамм амфетамина. Кроме того, по одному из адресов задержали мужчину 1983 года рождения, которые ранее уже попадал в поле зрения полиции.

В связи со случившимся начат уголовный процесс, задержанный находится под арестом. Ему грозит от двух до восьми лет заключения, возможно, с конфискацией имущества.

Госполиция призывает жителей Латвии быть активными и внимательными, чтобы успешнее бороться с наркоторговлей. Если вам что-то известно, позвоните по телефону 110 или напишите заявление н портале Latvija.lv.

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Mixnews

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