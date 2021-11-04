Полицейские изъяли четыре килограмма наркотиков и задержали подозреваемых

Сотрудники Государственной полиции вычислили группу персон, торговавших наркотическими и психотропными веществами — это произошло в рамках уголовного дела, начатого в сентябре. Полицейские задержали трех человек и изъяли примерно четыре килограмма наркотиков.

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Задержанные активно торговали наркотическими и психотропными веществами при помощи анонимных чатов, а заказы передавали через "тайники", чтобы избежать прямого контакта с покупателями. Вещества передавались только проверенным перекупщикам, которые распространяли их дальше.

Назначена экспертиза, чтобы определить точный вес и происхождение веществ. Известно, что изъяты таблетки MDMA и xanax, а также амфетамин, мефедрон и марихуана, общий вес веществ может превышать 4 килограмма. Вместе с наркотиками полиция также изъяла весы, упаковочные материалы и средства связи.

Задержано трое мужчин 1991, 1964 и 1986 года рождения. Двое из них 22 октября заключены под стражу.

Начат уголовный процесс в связи с возможным запрещенным приобретением, хранением и продажей наркотических и психотропных веществ в больших количествах организованной группой.

Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина не будет доказана.