Полицейские изъяли наркотики и газовый пистолет
Foto: Valsts policija

Сотрудники Резекненского подразделения Бюро криминальной полиции Латгальского управления Госполиции в ходе обысков изъяли наркотические вещества, а также газовый пистолет и патроны.

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6 января сотрудники полиции задержали на улице мужчину 1975 г.р. В рамках начатого уголовного процесса у него были проведены обыски, в ходе которых стражи порядка изъяли 100 г марихуаны и 75 г гашиша. Также был изъят газовый пистолет и патроны.

Мужчина задержан, ранее он уже попадал в поле зрения полиции за совершение различных правонарушений.

Начат уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или заказ наркотических и психотропных веществ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Полицейские изъяли наркотики и газовый пистолет
Foto: Valsts policija
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