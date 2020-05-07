Полицейские изъяли у пьяных взрослых двух малолетних детей

Во вторник, 5 мая около 10 часов утра Саласпилсский участок полиции получил информацию о возможном конфликте в одном из домов в Ропажском крае.

По указанному адресу стражи порядка встретили двух мужчин, женщину и малолетних детей. В ходе беседы выяснилось, что мужчины 1976 г.р. пришли в гости к своей подруге 1979 г.р. В присутствии малолетних детей взрослые распивали алкогольные напитки, после чего между мужчинами вспыхнул конфликт на бытовой почве, закончившийся дракой. Пострадавших доставили в больницу. Против них начат административный процесс о несоблюдении социальной дистанции. Ранее оба уже попадали в поле зрения полиции.

Пьяную мать доставили в участок полиции. Условия, в которых находились ее малолетние дети, были признаны неблагоприятными, поэтому детей 2007 и 2009 года рождения доставили в центр по делам несовершеннолетних Госполииции, где проверили состояние их здоровья.

Женщина ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Против нее начат административный процесс о невыполнении обязанностей по уходу за детьми. За данное нарушение полагается предупреждение или денежный штраф в размере 140 евро. Также составлен административный протокол о несоблюдении дистанции и наложен штраф 50 евро.

Информация о случившемся передана в Сиротский суд Ропажского края.