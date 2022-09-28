Полицейские изъяли в Риге наркотики на 300 тысяч евро

В сентябре сотрудники Земгальского регионального управления Государственной полиции в ходе проведения процессуальных действий изъяли из оборота наркотические вещества на сумму 300 тысяч евро. По подозрению в хранении наркотических и психотропных веществ в Риге задержан мужчина 1991 г.р.

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Всего у задержанного изъяли 17 килограммов марихуаны, полтора килограмма кокаина и 900 таблеток экстази.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Сейчас ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.