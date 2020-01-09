Полицейские нашли в Золитуде бернского зеннехунда и вернули его владельцам

По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), 6 января был получен сигнал из Золитуде о том, что возле одного из частных домов сидит несколько часов привязанный бернский зеннехунд. Поскольку владельца рядом не оказалось, бдительные граждане обратились за помощью в полицию.

По указанному адресу выехал ближайший патрульный экипаж РМП. Полицейские установили, что собака привязана к столбу. Вышедшая навстречу сотрудникам полиции женщина сообщила, что не знает, откуда взялась собака и кто ее хозяин.

Полицейские вызвали на подмогу представителей приюта для животных Ulubele и, пока ждали специалистов по отлову собак, к ним подошел юноша и сообщил, что собака принадлежит его отцу, и тот ищет своего питомца уже полтора часа. Выяснилось, что зенненхунд сбежал со двора частного дома в тот момент, когда открывали ворота. Сверив чип, работники РМП констатировали, что собака зарегистрирована, но не вакцинирована.Собаку передали законным владельцам.

По делу начат административный процесс по факту нарушения правил содержания домашних животных.