Полицейские обнаружили в заброшенной постройке плантацию марихуаны
Foto: AP/Scanpix

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) обнаружили в волости Аугсткалнес Терветского края плантацию марихуаны. В рамках уголовного процесса задержан один подозреваемый, а также изъято 60 саженцев и оборудование для выращивания марихуаны.

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Как отмечают в ЗРУП, полицейские нашли марихуану во время проверки пустующей постройки. В рамках начатого процесса полиция провела 10 обысков в волости Аугсткалнес и в Риге.

В отношении ранее не судимого подозреваемого 1991 г.р. начат уголовный процесс. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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