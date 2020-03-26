Полицейские обнаружили в заброшенной постройке плантацию марихуаны

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) обнаружили в волости Аугсткалнес Терветского края плантацию марихуаны. В рамках уголовного процесса задержан один подозреваемый, а также изъято 60 саженцев и оборудование для выращивания марихуаны.

Как отмечают в ЗРУП, полицейские нашли марихуану во время проверки пустующей постройки. В рамках начатого процесса полиция провела 10 обысков в волости Аугсткалнес и в Риге.

В отношении ранее не судимого подозреваемого 1991 г.р. начат уголовный процесс. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.