Полицейские, обвиненные в приписках, отстранены от службы
Foto: LETA

От службы отстранены двое должностных лиц Курземского регионального управления Госполиции (КРУ ГП), которые обвиняются в мошенничестве в небольшом размере.

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По данным "Курземес вардс",полицейские отстранены от службы до вступления в силу решения суда в окончательной форме. Пока дело еще не поступило в суд.

Уже сообщалось, что Бюро внутренней безопасности (БВБ) в этом месяце направило в прокуратуру Салдусского района уголовные процессы в отношении двух должностных лиц территориального структурного подразделения КРУ ГП за мошеннические действия с целью получить выгоду.

В ходе расследования было установлено, что полицейские внесли
в таблицы учета рабочего времени информацию о рабочих часах, в которые фактически рабочие обязанности не выполнялись. Таким образом, они получали деньги, а Госполиции был причинен материальный ущерб.

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