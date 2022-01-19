Полицейские остановили агрессивного водителя с 3,14 промилле

Во вторник, 18 января в Валмиерской волости сотрудники дорожной полиции остановили агрессивного водителя, который сел за руль в опьянении 3,14 промилле, сообщили в Государственной полиции.

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В 19.54 была получена информация о том, что на дороге замечен пьяный водитель. Выехав по указанному адресу, в 20.19 полицейские заметили автомобиль Volvo, которым управлял пьяный мужчина. Когда автомобиль остановили, водитель сначала сотрудничал с полицейскими, а потом стал сопротивляться и угрожать физической расправой. В результате на нарушителя пришлось надеть наручники.

Проводить тест на алкоголь мужчина отказался, поэтому его доставили в медучреждение. В крови водителя выявили 3,14 промилле.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за неподчинение требованиям полицейских начат административный процесс.

Полиция выражает благодарность жителям, сообщившим о нарушителе.