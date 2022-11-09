Полицейские подозреваются в бездействии и превышении полномочий, связанных с насилием: пострадали подростки
Foto: F64

Бюро внутренней безопасности (IDB) передалo в прокуратуру материалы уголовных процессов, начатых в отношении сотрудников Рижского регионального управления полиции. Один из полицейских подозревается в превышении служебных полномочий, второй — в бездействии.

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В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности получилo доказательства того, что один из полицейских, приехав на вызов, необоснованно применил физическую силу и спецсредства в отношении двух несовершеннолетних, не причастных к совершению уголовного правонарушения. В связи с этими противоправными действиями полицейский был уволен.

Также было установлено, что напарник этого сотрудника полиции, увидев противоправные действия своего коллеги, не остановил их, а также не сообщил о них в установленном законом порядке, тем самым поставив под угрозу охраняемые законом интересы несовершеннолетних.

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