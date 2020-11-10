Полицейские подозреваются в прикрытии нелегального табачного бизнеса на рынке

Работники Бюро внутренней безопасности по подозрению в получении взятки и прикрытии незаконной торговли сигаретами на Елгавском рынке задержали двух сотрудников Госполиции.

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Один подозреваемый работал в Рижском региональном управлении полиции, второй — в Земгальском региональном управлении полиции.

В ходе следствия удалось установить, что полицейские длительное время передавали торговцу нелегальными сигаретами информацию о планах правоохранительных органов, связанных с оборотом акцизных товаров на Елгавском рынке.

У следствия есть основания предполагать, что в обмен на предоставленную информацию оба должностных лица могли регулярно получать взятки от лица, причастного к незаконному обороту табачных изделий.

Оба задержанных должностных лица признаны подозреваемыми и к ним применены меры, не связанные с лишением свободы. На данный момент они отстранены от исполнения своих обязанностей.