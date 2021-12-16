Полицейские предотвратили попытку самоубийства на Вантовом мосту

В минувшую субботу сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили сообщение от прохожего, который заметил человека, стоявшего на перилах Вантового моста.
Как отмечает Degpunktā, мужчину, который стоял на перилах, засекли и камеры видеонаблюдения РМП. К месту происшествия оперативно направился патруль, контролирующий центр Риги.
Полицейские прибыли в течение трех минут. Один из сотрудников РМП принял решение зайти к незнакомцу со спины и стащить его за ноги с перил. Мужчину передали Службе неотложной медицинской помощи, которая доставила его в больницу на ул. Твайка.