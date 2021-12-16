Полицейские предотвратили попытку самоубийства на Вантовом мосту

В минувшую субботу сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили сообщение от прохожего, который заметил человека, стоявшего на перилах Вантового моста.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает Degpunktā, мужчину, который стоял на перилах, засекли и камеры видеонаблюдения РМП. К месту происшествия оперативно направился патруль, контролирующий центр Риги.

Полицейские прибыли в течение трех минут. Один из сотрудников РМП принял решение зайти к незнакомцу со спины и стащить его за ноги с перил. Мужчину передали Службе неотложной медицинской помощи, которая доставила его в больницу на ул. Твайка.