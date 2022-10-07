Полицейские успели предотвратить два самоубийства в Риге и Рижском регионе

В минувший четверг в Госполицию поступил сигнал из Ропажского края, откуда позвонила взволнованная женщина и сообщила, что ее супруг собирается свести счеты с жизнью и угрожает расправиться с любым, кто зайдет к нему в дом. Заявительница заметила через кухонное окно, что у мужчины в руках охотничье ружье.

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На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Саласпилсского участка полиции и бойцы спецбатальона полиции. Пока полиция ехала по указанному адресу, параллельно с этим переговорщик пытался по телефону успокоить мужчину. Затем переговорщик убедил мужчину открыть двери и впустить полицию, которая сможет оказать ему помощь. После этого стражи порядка вошли в помещения, изъяли ружье, патроны и газовое оружие.

Стоит отметить, что разрешения на хранение оружия у него не было. Также полиция установила, что мужчина много дней подряд злоупотреблял спиртными напитками. По данному факту начат уголовный процесс, изъятое оружие отправлено на экспертизу.

Вторая попытка суицида была предотвращена 5 октября в Риге. В этот день в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее несовершеннолетняя дочь оставила предсмертное письмо и пропала.

К поискам девочки подключились сотрудники участка полиции "Земгале" Рижского регионального управления полиции. Вскоре им удалось ее обнаружить в подвале одного из домов: к этому времени девочка уже успела принять медикаменты с целью совершить самоубийство. Полицейские вызвали Службу неотложной медицинской помощи, медики которой доставили пострадавшую в больницу. К счастью, врачам удалось спасти жизнь школьницы.

Обе трагедии были предотвращены благодаря оперативности и профессионализму полицейских. Полиция напоминает: если вы попали в кризисную и трудноразрешимую ситуацию, то вы всегда можете обратиться за помощью, позвонив в кризисный центр по телефонам: 67222922, 27722292 (круглосуточно).